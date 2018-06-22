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На Донеччині на хабарі викрили заступника гендиректора держпідприємства

22.06.2018 12:46

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції об’єднаних сил спільно з прокуратурою викрили на хабарі заступника генерального директора державного підприємства «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця дванадцять з половиною тисяч гривень. За цю суму чиновник «погодився» підтвердити комерційній структурі сертифікати якості виготовленої продукції.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали заступника гендиректора у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України

 

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