На Донеччині на хабарі викрили заступника гендиректора держпідприємства

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції об’єднаних сил спільно з прокуратурою викрили на хабарі заступника генерального директора державного підприємства «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця дванадцять з половиною тисяч гривень. За цю суму чиновник «погодився» підтвердити комерційній структурі сертифікати якості виготовленої продукції.

Правоохоронці затримали заступника гендиректора у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України