В Черкассах ВОХРовская шайка вымогала деньги за проезд через мост

В Черкассах задержали преступную группу, которая принимала деньги за провоз негабаритного груза по мосту через Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В преступную группу входили работники производственного подразделения "Знаменский отряд военизированной охраны" службы военизированной охраны регионального филиала "Одесская железная дорога", которая с сентября 2017 брала с предпринимателей от 150 грн до 450 грн за проезд негабаритного груза через мост, находящийся на выезде из города Черкассы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента уголовное открыто производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В полиции данную информацию пока не комментировали. // 112.ua