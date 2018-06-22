В Черкассах ВОХРовская шайка вымогала деньги за проезд через мост

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По факту инцидента открыли уголовное дело
В Черкассах задержали преступную группу, которая принимала деньги за провоз негабаритного груза по мосту через Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В преступную группу входили работники производственного подразделения "Знаменский отряд военизированной охраны" службы военизированной охраны регионального филиала "Одесская железная дорога", которая с сентября 2017 брала с предпринимателей от 150 грн до 450 грн за проезд негабаритного груза через мост, находящийся на выезде из города Черкассы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента уголовное открыто производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В полиции данную информацию пока не комментировали. // 112.ua
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