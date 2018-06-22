В России осужден мужчина, который, узнав в колонии о разводе, сбежал и убил жену

Саратовский областной суд приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего Сергея Дубовицкого, который сбежал из колонии-поселения и убил жену, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Его признали виновным в побеге из места лишения свободы (часть 1 статьи 313 УК), а также в убийстве, совершенном с особой жесткостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК).

Как установил суд, 29 декабря 2017 год Дубовицкий сбежал из колонии-поселения Красноармейского района Саратовской области, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК). Незадолго до этого он узнал, что жена решила с ним развестись. Поэтому он приехал в Энгельс, вечером зашел домой и в присутствии детей более 40 раз ударил жену ножом.

По данным «Взгляд-инфо», Дубовицкий сначала отбывал наказание в ИК-8 Ульяновской области, но позднее его перевели в колонию-поселение. Он начал работать скотником молочно-товарной фермы за пределами колонии. Когда во время телефонного разговора жена сказала ему о намерении развестись, он вызвал такси и поехал к супруге, взяв с собой нож.

Дубовицкий вину признал частично, не согласившись, что убил жену с особой жесткостью. Как пишет «Взгляд-инфо», кроме 21 года колонии строгого режима мужчину приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей каждому из восьми детей. // Медиазона