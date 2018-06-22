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Під час отримання хабара викрито службову особу Державної міграційної служби на Донеччині

22.06.2018 13:22

21 червня 2018 року прокуратурою Донецької області спільно з детективами слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області та співробітниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України під час отримання неправомірної вигоди викрито інспектора Центрального районного відділу у м. Маріуполі Головного управління Державної міграційної служби України в Донецькій області.

Установлено, що 6 червня 2018 року до правоохоронних органів звернувся мешканець м. Маріуполя, який повідомив про те, що з метою отримання інформації про порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звернувся до Центрального районного відділу у м. Маріуполі Головного управління Державної міграційної служби України в Донецькій області.

У ході спілкування заявника з інспектором вказаної установи остання повідомила, що за грошову винагороду в сумі 5 тис грн посприяє йому та його знайомому у швидкому та безперешкодному оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Також інспектор зазначила, що необхідні для цього документи необхідно передати їй у день, коли відомство офіційно не здійснює прийом громадян.

Передача неправомірної вигоди відбулась у службовому кабінеті інспектора. Грошові кошти виявлено та вилучено правоохоронцями.

Інспектора затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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