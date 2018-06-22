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В доме на Харьковщине нашли обезглавленное тело старушки: в убийстве подозревают дочь

22.06.2018 13:33

Жительница Боровой 1969 года рождения страдает психическими расстройствами

В поселке Боровая Харьковской области правоохранители нашли обезглавленное тело старушки 1930 года рождения. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники среди силовиков.

Фото: Nation-news.ru

Согласно нашей информации, 21 июня в 10:53 в частном доме обнаружили погибшую местную жительницу. На место происшествия выезжали руководители местного райотдела, следователи, эксперты-криминалисты и сотрудники прокуратуры. Правоохранители нашли два топора со следами вещества бурого цвета, молоток, а также следы ударов острым предметом на линолеуме. Тело погибшей направили в морг.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"), а также задержали подозреваемую. Силовики считают, что злодеяние могла совершить дочь жертвы - женщина 1969 года рождения, страдающая психическими расстройства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

 

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