Чергова погоня зі стріляниною на кордоні: затримано двох буковинців

На Буковині затримали двох місцевих мешканців, які вешталися неподалік державного кордону та, можливо, відстежували рух прикордонних нарядів.

Учора ввечері спецпризначенці комендатури швидкого реагування "Шквал" помітили двох чоловіків, як з'ясувалось, це мешканці Красноїльська. Вони рухалися уздовж державного кордону. На вимогу прикордонного наряду зупинитися для перевірки документів не відреагували та кинулися навтьоки.

Під час переслідування правоохоронці застосували зброю, а саме здійснили попереджувальні постріли. Лише після цього утікачі зупинилися.

Поведінку мешканців прикордоння важко пояснити: маючи при собі документи, хлопці скоріш за все хотіли випробувати прикордонників на міцність, а, можливо, переслідували якусь іншу мету.

Тепер утікачам доведеться відповідати перед законом, згідно зі ст. 185-10 КуПАП за злісну непокору, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

За цей тиждень прикордонникам уже втретє доводиться зупиняти правопорушників попереджувальними пострілами. // ТВА