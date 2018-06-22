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В дохід держави звернуто 260 тис. грн. застави, а розбійника взято під варту

22.06.2018 13:56

За результатами розгляду клопотання Київської місцевої прокуратури №2 судом прийнято рішення про звернення в дохід держави застави, внесеної підозрюваним у кримінальному провадженні.

У грудні 2017 року за рішенням суду чоловіку, затриманому за підозрою у вчиненні у розбійного нападу, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 260 тис грн з покладенням процесуальних обов’язків.

Після внесення застави підозрюваного звільнили з-під варти.

Однак, не дотримавшись умов запобіжного заходу, чоловік покинув місце свого проживання та почав ухилятися від слідства. У зв’язку з цим він був оголошений у розшук та за результатами оперативно-розшукових заходів затриманий на території іншого регіону.

На даний час за клопотанням прокуратури щодо зловмисника обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а заставу звернуто на користь держави.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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