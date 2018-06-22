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Авиация Асада сбросила бочковые бомбы на подконтрольные повстанцам районы

22.06.2018 14:08

По данным наблюдателей, было сброшено более 12 бомб на контролируемый повстанцами район Дераа

Военные вертолеты армии сирийского диктатора Башара Асада сбросили бочковые бомбы на контролируемые повстанцами районы на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Война в Сирии продолжается. Фото:AFP

По данным наблюдателей, было сброшено более 12 бомб на контролируемый повстанцами район Дераа.

Ранее стало известно, что войска Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.

По данным правозащитников, наступление спровоцировало массовое бегство местного гражданского населения, за последние два дня около 12,5 тысяч человек бежали из городов Бусра аль-Харири и соседних районов провинции Дераа.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.

В частности, в Госдепе заявили, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации, и пригрозили жесткими мерами в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление. Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий. Отметим, зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Россия нанесла авиаудар по сирийскому городу Зардан, в результате чего погибли более 50 человек.

"Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", – заявила Нойерт. // Сегодня

 

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