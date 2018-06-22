Авиация Асада сбросила бочковые бомбы на подконтрольные повстанцам районы

По данным наблюдателей, было сброшено более 12 бомб на контролируемый повстанцами район Дераа

Военные вертолеты армии сирийского диктатора Башара Асада сбросили бочковые бомбы на контролируемые повстанцами районы на юго-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, было сброшено более 12 бомб на контролируемый повстанцами район Дераа.

Ранее стало известно, что войска Асада начали наступление на подконтрольные повстанцам районы на юго-западе Сирии.

По данным правозащитников, наступление спровоцировало массовое бегство местного гражданского населения, за последние два дня около 12,5 тысяч человек бежали из городов Бусра аль-Харири и соседних районов провинции Дераа.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.

В частности, в Госдепе заявили, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации, и пригрозили жесткими мерами в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление. Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий. Отметим, зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Россия нанесла авиаудар по сирийскому городу Зардан, в результате чего погибли более 50 человек.

"Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", – заявила Нойерт. // Сегодня