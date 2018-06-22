Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Во Львове во время движения трамвая оборвался провод и ударил подростка... в салоне

22.06.2018 14:20

15-летний пассажир получил травмы головы от провода, который через окно залетел в салон.

Во Львове во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и травмировал 15-летнего пассажира, который находился в салоне транспортного средства.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются / фото Юрий Шульгевич

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 21 июня, около 16:00, неподалеку от центра Львова.

Как отмечается в сообщении, во время движения трамвая №7 по ул. Лычаковской через открытое окно в голову 15-летнему пассажиру попали крепления от проводов. Пострадавший госпитализирован в городскую детскую больницу Львова.

Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, куда поступила информация о травмировании несовершеннолетнего пассажира общественного транспорта, предварительно установлено, что во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и через окно трамвая отлетел в салон, где попал в голову парню.

По данным медиков, у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, сотрясение головного мозга.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...