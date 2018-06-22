Во Львове во время движения трамвая оборвался провод и ударил подростка... в салоне

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15-летний пассажир получил травмы головы от провода, который через окно залетел в салон.
Во Львове во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и травмировал 15-летнего пассажира, который находился в салоне транспортного средства.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 21 июня, около 16:00, неподалеку от центра Львова.
Как отмечается в сообщении, во время движения трамвая №7 по ул. Лычаковской через открытое окно в голову 15-летнему пассажиру попали крепления от проводов. Пострадавший госпитализирован в городскую детскую больницу Львова.
Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, куда поступила информация о травмировании несовершеннолетнего пассажира общественного транспорта, предварительно установлено, что во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и через окно трамвая отлетел в салон, где попал в голову парню.
По данным медиков, у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, сотрясение головного мозга.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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