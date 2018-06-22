У іноземця, який обікрав авто киянина, правоохоронці вилучили пістолети і гранати (фото)

За вчинені злочини зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 32-річний киянин. Він повідомив, що виявив відсутність документів та ноутбука. Речі знаходились в автівці, яку він залишив біля супермаркету на вулиці Амурській.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів та затримали зловмисника. У чоловіка при собі були викрадені з автомобіля документи, а під час спілкування з’ясувалося, що він ще зберігає зброю та боєприпаси.

Поліцейські провели обшук на вулиці Пшеничній і виявили дві гранати із запалами, два пістолети та набої до них. Вилучені речі направили на експертизу.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до Голосіївського управління поліції. Встановлено, що він – 48-річний уродженець іншої держави. Раніше він не мав проблем із законом.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва