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Столична поліція затримала трьох осіб за вбивство киянина

22.06.2018 14:43

Двоє хлопців і неповнолітня дівчина забрали у знайомого мобільний телефон, а щоби він не звернувся до правоохоронців, позбавили потерпілого життя.

8 червня до Оболонського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що її 32-річний брат не повернувся додому. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) із додаткової кваліфікацією «безвісті зниклий» і розпочали пошук.

Фото Поліція Києва.

Через деякий час за результатами оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до зникнення людини. Згодом за підозрою у вбивстві затримали двох 22-річних молодиків і 15-річну дівчину. Затримані у вчиненому зізналися і розповіли подробиці, які підтверджені проведеними слідчими діями.

Правоохоронці встановили, що зловмисники запропонували киянину випити і таким чином заманили його у лісопаркову зону в Оболонському районі столиці. Там вони побили потерпілого і забрали його мобільний телефон. Після скоєного, аби чоловік не звернувся до поліції, вирішили його вбити. У одного із товаришів був ніж. Усі вони нанесли киянину колото-різані поранення і залишили у чагарнику.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучила речові докази, у тому числі і ніж, які направила на експертне дослідження.

Всіх зловмисників затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні тяжких злочинів, а саме за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинене молодим людям загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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