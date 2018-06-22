В России генерала Шаманова и тренера «Локомотива» Семина заподозрили в связях с «Солнцевскими»

Свидетельством знакомства лидеров «Солнцевских» с депутатом Госдумы и Героем России Владимиром Шамановым и тренером «Локомотива» Юрием Семиным стали совместные фотографии, изъятые испанскими следователями из смартфона одного из лидеров ОПГ Арнольда Спиваковского (Тамма), арестованного на побережье Коста-дель-Соль в прошлом году в рамках полицейской операции «Олигарх».

В распоряжении издания The Insider оказались материалы испанского расследования об отмывании средств Солнцевской и Измайловской ОПГ, в рамках которого в сентябре 2017 года Гражданская гвардия Испании задержала 11 россиян, четверо из которых затем провели полгода в тюрьме.

Среди них, вместе с владельцем футбольного клуба «Марбелья» Александром Гринбергом, бизнесменами Олегом Кузнецовым и Сергеем Дождевым под арестом оказался топ-менеджер российской инвестиционной группы АФК «Система», бывший гендиректор ОАО «ГК Космос» и экс-председатель совета директоров «Интуриста» Арнольд Арнольдович Спиваковский, с 1990-х хорошо известный Интерполу как один из лидеров «Солнцевской» ОПГ Арнольд Тамм.

В январе 2018-го все арестованные один за другим были отпущены из тюрьмы под залог в 750 тысяч евро без права покидать страну на период следствия, однако испанские жандармы в ходе расследования изъяли из смартфона Спиваковского, известного в качестве ближайшего помощника предполагаемого лидера «Солнцевских» Сергея Михайлова (Михась) несколько любопытных фотографий.

Сергей Михайлов и Арнольд Тамм

По ним можно сделать вывод, что главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин и депутат Госдумы генерал Владимир Шаманов находятся как минимум в приятельских отношениях с главарями «Солнцевской» ОПГ Сергеем Михайловым, известным как Михась и Виктором Авериным (Авера).

Михась (слева), Шаманов (в центре) и Семин (справа)

Предполагается, что фото были сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве во время какого-то торжества, организованного «солнцевскими».

Кроме того, в смартфоне Арнольда Спиваковского обнаружилось свежее фото «хитрого дона» Семена Могилевича, которого правоохранительные органы США и Евросоюза считают «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире.

Как сообщает The Insider, ни Семин, ни Шаманов не стали объяснять, при каких обстоятельствах был сделан снимок, отказавшись от комментариев. При этом издание напоминает, что главный тренер «Локо» ранее был замечен в обществе и другого известного в криминальном мире человека — «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан), ныне замещающего находящегося в заключении главного «законника» страны Захария Калашова (Шакро Молодой).

В околокриминальной истории был замешан и бывший командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. В 2009 году он направил две группы спецназа, чтобы воспрепятствовать следователям, которые намеревались провести обыск на принадлежащем его бывшему зятю — лидеру ОПГ «Татарские» Алексею Храмушину (Глыба) заводе «Спорттэк». По данному факту Минобороны провело внутреннее расследование и даже объявило командующему неполное служебное соответствие.

В 2011 году Мособлсуд приговорил к 10 годам лишения свободы брата Храмушина Андрея по обвинению в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы. Самому Глыбе, обвиняемому в том числе и в организации заказных убийств, удалось скрыться, и с тех пор он находится в международном розыске.

В документах предварительного следствия по делу «Солнцевской» ОПГ в Испании отмечается, что выиграть конкурентную борьбу с остальными преступными организациями из бывшего СССР «солнцевским» позволил тот факт, что большинство ее участников происходили не из криминальной среды, а ранее служили в рядах Советской Армии или были сотрудниками служб безопасности и разведки. Также многие члены ОПГ имели спортивное прошлое.