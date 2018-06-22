Главой Донецкой областной ВГА назначен генерал СБУ Александр Куць

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерала СБУ Александра Куця главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом Порошенко заявил во время конференции в Краматорске.

"Когда я определялся с кандидатурой нового главы ВГА, я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны предпринять исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", - отметил Порошенко во время представления нового главы Донецкой ВЦА.

Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее кандидатуру Куця одобрил Кабинет министров Украины.

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Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Перед увольнением Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Несколько дней назад Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОВГА.

Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске. // 112.ua