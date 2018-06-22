Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Главой Донецкой областной ВГА назначен генерал СБУ Александр Куць

22.06.2018 15:14

Ранее кандидатуру Куця утвердил Кабмин

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерала СБУ Александра Куця главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом Порошенко заявил во время конференции в Краматорске.

Александр Куць Фото из открытых источников

"Когда я определялся с кандидатурой нового главы ВГА, я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны предпринять исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру", - отметил Порошенко во время представления нового главы Донецкой ВЦА.

Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее кандидатуру Куця одобрил Кабинет министров Украины.

Новости по теме: Родом из Ростова: Что известно о главном претенденте на пост главы Донецкой ОВГА Александре Куце

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Перед увольнением Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Несколько дней назад Павел Жебривский попросил об отставке с должности главы Донецкой ОВГА.

Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...