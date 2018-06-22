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Пьяная россиянка избила и выбросила с третьего этажа оставленную на ее попечении 5-летнюю девочку

22.06.2018 15:29

В Самаре 69-летняя женщина напилась и выбросила с балкона третьего этажа пятилетнюю девочку. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу, сейчас он в реанимации.

Инцидент произошел около 21:00 21 июня, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ. Подозреваемая была сильно пьяна и стала бить девочку по голове. Когда ребенок выбежал на балкон и начал звать на помощь, женщина перекинула малышку через перила.

Упав на землю, ребенок получил многочисленные травмы. Люди, находившиеся в этот момент на улице, вызвали скорую помощь. Как уточнили РИА "Новости" в пресс-службе СУ СК, девочке сделали операцию, сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

Представитель управления также пояснила, что подозреваемая не состоит в родстве с пострадавшим ребенком, девочку оставил у женщины дядя ребенка.

Против женщины завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка"). Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте. // NEWSru.com

 

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