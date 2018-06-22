СБУ попередила реалізацію в Україні радіоактивної речовини Радій-226

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під час багатоетапної спецоперації попередили реалізацію в нашій країні радіоактивної речовини Радій-226.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання готували незаконну оборудку з продажу радіоактивного матеріалу Радій-226, ввезеного в Україну контрабандою з однієї із країн Центральної Європи. Правоохоронці виявили спеціально облаштовану на приватному подвір’ї схованку на глибині понад два метри. Фахівці вилучили з неї контейнер циліндричної форми, в якому й зберігалася радіоактивна речовина.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 265 Кримінального кодексу України, контррозвідники СБУ із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» затримали шістьох учасників організованого угруповання. Трьом з них оголошено про підозру в скоєнні злочину та судом обрано щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Співробітники СБ України встановили всіх співучасників злочину, причетних до незаконного обігу радіоактивних матеріалів. Наразі проводяться слідчі дії для визначення їх рольової участі.

Вилучену речовину було направлено до Інституту ядерних досліджень НАН України, де після проведеної експертизи її було ідентифіковано Радій-226. Встановлено джерело походження радіоактивної речовини - вона вироблена у 1930-х роках Чехословацькою компанією «Radiumchema».

Завдяки спільним невідкладним діям СБУ та задіяним державним органам локалізовано можливі негативні наслідки для життя і здоров’я населення.

Триває досудове слідство.

Служба безпеки України