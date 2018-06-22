Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Угорщина розблокувала саміт Україна-Грузія-НАТО

22.06.2018 15:55

Про це заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на підсумковій прес-конференції за підсумком консультацій з українською стороною.

— Ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні.

Будапешт розблокував саміт Україна-Грузія-НАТО

Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні, - зазначив Петер Сійярто. // Мukachevo.net

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...