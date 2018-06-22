Угорщина розблокувала саміт Україна-Грузія-НАТО

Про це заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на підсумковій прес-конференції за підсумком консультацій з українською стороною.

— Ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні.

Нещодавно я зустрічався з Майком Помпео у Вашингтоні, і там я йому сказав, що ми нічого не маємо проти, щоб у липні в Брюсселі відбувся Самміт НАТО за участі України, де обговорюватимуть питання безпеки в Чорноморському регіоні, - зазначив Петер Сійярто. // Мukachevo.net