В Киеве пропал студент Политеха (фото)

Об этом сообщили "Апострофу" его знакомые.

Так, парень уже два дня не выходит на связь. Последний раз его видели во вторник, 19 июня, ночью, он провожал девушку, которую зовут Маша. На работе, в общежитии не появлялся.

Знакомые студента уже подали заявление в полицию, но пока никакой информации о его возможном местонахождении нет.