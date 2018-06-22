В Киеве пропал студент Политеха (фото)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Киеве пропал студент Факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий.
Об этом сообщили "Апострофу" его знакомые.
Так, парень уже два дня не выходит на связь. Последний раз его видели во вторник, 19 июня, ночью, он провожал девушку, которую зовут Маша. На работе, в общежитии не появлялся.
Знакомые студента уже подали заявление в полицию, но пока никакой информации о его возможном местонахождении нет.
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...