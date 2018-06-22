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В Киеве пропал студент Политеха (фото)

22.06.2018 16:22

В Киеве пропал студент Факультета электроэнерготехники и автоматики (ФЭА) Киевского политехнического института Роман Ювковецкий.

Об этом сообщили "Апострофу" его знакомые.

Роман Ювковецкий

Так, парень уже два дня не выходит на связь. Последний раз его видели во вторник, 19 июня, ночью, он провожал девушку, которую зовут Маша. На работе, в общежитии не появлялся.

Знакомые студента уже подали заявление в полицию, но пока никакой информации о его возможном местонахождении нет.

 

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