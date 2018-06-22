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На Луганщині судитимуть одного зі співорганізаторів псевдореферендуму у Попаснянському районі

22.06.2018 17:05

Прокуратурою області до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України)

Встановлено, що навесні 2014 року мешканець міста Попасна Луганської області разом із спільниками взяв активну участь у проведенні так званого «референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність «ЛНР» на території Попаснянського району. Зокрема, вказаний громадянин здійснював доставку бюлетенів та скриньок для голосування на виборчі дільниці, отримував інформацію про хід так званого «референдуму».

Крім того, останній був присутній в будівлі Луганської обласної державної адміністрації під час оголошення результатів проведення незаконного «волевиявлення».

У зв’язку з тим, що вказана особа переховується від слідства та суду, стосовно останнього здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якої обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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