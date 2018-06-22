Первый заместитель прокурора Киевской области покрывает «Ирпенское Чикаго»?

22 июня 2018 в УНИАН на пресс-конференции "Требования местных жителей и кто виноват в Ирпенском Чикаго" фигурировала фамилия первого заместителя прокурора Киевской области И. Грабца как одного из коррупционеров, покрывающих беспредел в Приирпеньи.

По информации активистов - спикеров мероприятия, общественные организации и представители инициативной группы микрорайонов Приирпенья, направляли десятки запросов на правоохранительные органы, в т.ч. непосредственно в структуру, руководителем которой является И.Грабець, но ни один из злободневных вопросов до сих пор не решен.

Как сообщают инсайдерские источники из окружения В. Карплюка, И. Грабец вопреки интересам следствия действует в пользу мэра, в том числе предоставляя ему конфиденциальную информацию, тем самым тормозя процессуальные действия.

Как утверждает один из жителей Приирпенья, первый заместитель прокурора Киевской области И. Грабец не видит признаков коррупционной деятельности при оформлении больших площадей земли на подставных лиц. В частности, заранее зная, что этот вопрос является исключительной компетенцией прокуратуры, он направил этот материал в Государственную инспекцию сельского хозяйства Киевской области с целью «похоронить» это дело, пишет "Громаду Приірпіння".

Кроме Грабца, в список коррупционеров Киевщины попали руководитель Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области Ю. Дмитрунь и глава полиции Киевской области Д. Ценов.

Поскольку, несмотря на общественный резонанс, вызванный причастностью этих лиц к коррупционным схемам Ирпенского мэра, прокуратура области продолжает участвовать в незаконных сделках и «крышевании» Владимира Карплюка, который на сегодня является фигурантам более 10 уголовных дел, общественность Приирпенья поднялась на акцию протеста .

Жители Ирпенского региона объединились в общественное движение против произвола местных чиновников, которых покрывает Генпрокуратура. Сотни участников движения с требованием беспристрастного расследования правоохранительными органами дел, открытых против Ирпенского мэра и его команды, организовались в антикоррупционный автопробег 16 июня.

Сейчас в Ирпене продолжается активный "дерибан" земли лесных угодий, поймы, детских лагерей и т.д., а рыночная стоимость одной сотки в Ирпене давно превысила 5000 долларов. Без поддержки правоохранительных органов, как справедливо отметил Юрий Луценко, подобные сделки проходить не могут.