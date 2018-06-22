На Дніпропетровщині правоохоронці затримали серійного вбивцю-ґвалтівника

Його жертвами стали шість жінок, двоє з них – загинули. Усіх жертв чоловік душив, ґвалтував та забирав у них особисті речі. Для його пошуку та затримання була створена група з числа найбільш досвідчених працівників різних служб, а також Департаменту карного розшуку Нацполіції. Затримати зловмисника вдалося завдяки проведеній спецоперації з участю жінки, яка виконувала роль «приманки».

Про це сьогодні, 22 червня, повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В‘ячеслав Аброськін.

За його словами, упродовж травня-червня цього року на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області сталося шість нападів на жінок. У результаті цих злочинів дві потерпілі загинули, ще чотири – зазнали фізичного насильства. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі.

Після збору та аналізу всієї інформації стало зрозуміло, що всі потерпілі жінки мають вік від 18 до 38 років. Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину – після 21-ї години.

В‘ячеслав Аброськін зазначив, що всі з‘ясовані ознаки вказували на серійність злочинів, відтак для їх розкриття була створена посилена слідчо-оперативна група. Розшукові заходи проводилися цілодобово. До їх проведення щодня залучалося близько півтисячі людей: поліцейських, бійців Нацгвардії, військовослужбовців, громадян.

«18 червня ми встановили особу, причетну до скоєння цих злочинів. Зібрано всі докази. На сьогодні особа затримана, заарештована, утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік дає покази, і практично по всіх епізодах вбивств або розбійних нападів зібрано доказову базу. На сьогодні зловмиснику оголошено підозру по шести епізодах», – підкреслив перший заступник глави Нацполіції.

Він також додав, що правоохоронці вилучили мобільні телефони і особисті речі потерпілих, а також інші докази, які вказують на винність затриманої особи.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Сергія Тіхонова, правоохоронці провели максимум заходів і мобілізували всі можливості для виявлення і затримання зловмисника. З цією метою до Кривого Рогу відрядили найбільш досвідчених працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Крім того, до пошуків злочинця залучили психолога, який склав психологічний портрет нападника.

«Це нам дало змогу прогнозувати його дії, зрозуміти його наступні кроки та більш якісно планувати подальші дії оперативників по його встановленню та затриманню», – зазначив Сергій Тіхонов.

За його словами, з показів уцілілих жінок спеціалісти склали фоторобот з прикметами нападника. Крім того, правоохоронці залучили до пошуків нападника жінку, схожу на раніше потерпілих. Вона виконала роль «приманки» під час спецоперації із затримання зловмисника.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 35-річного раніше судимого мешканця Кривого Рогу. З‘ясовано, що він звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.

«В результаті комплексу вжитих заходів особу злочинця встановлено та затримано. Йому інкримінують навмисні вбивства та розбійні напади», – зазначив Сергій Тіхонов.

Слідчими дії чоловіка кваліфіковано за статтями 187 (Розбій) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка суд взяв під варту строком на 60 діб. Затриманому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Департамент комунікації

Національної поліції України