Уголовное дело «напомнило» таможеннице о «нажитых непосильным трудом» Rolls-Royce и недвижимости

Глава отдела таможенного оформления пункта "Рава-Руська" Львовской таможни ГФС Олеся Заброварная указала в декларации оформленный на свекровь автомобиль Rolls-Royce Wraith, машину своей матери и 9 объектов недвижимости, а также оформленные на дочь Porsche Cayenne и квартиру бизнес-класса в Киеве. Сделала она это после возбуждения против нее уголовного дела, сообщает Bihus.Info.

Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело против Заброварной 4 января. Ей инкриминируют декларирование недостоверных ведомостей. Так, согласно итогам расследования, в декларациях за 2015 и 2016 годы она не указала, что владеет третьей частью дома площадью 386 кв. метров и нежилым помещением во Львове площадью в 515 кв. метров.

В следующей декларации за 2017 год, поданной после обнародования данных о незадекларированном имуществе, Заброварная указала оба объекта, а также сообщила, что в ее собственности находится треть гаража площадью 34 кв. метра, а в собственности мужа - нежилое помещение площадью 303 кв. метра и 5 кладовых общей площадью в 91 кв. метр. Кроме того, она "вспомнила", что уже пять лет использует Audi Q5 2012 года выпуска, который оформлен на её мать, 67-летнюю Лидию Дорош.

Также стало известно, что муж Заброварной, Олег, в 2014 году приобрел новый Mercedes-Benz ML 250 CDI - около 75 тысяч по актуальному на момент покупки курсу доллара.

Новое имущество обнаружилось и у свекрови госслужащей, 74-летней Марии Заброварной - согласно декларации, ей с 20 марта текущего года принадлежит Rolls-Royce Wraith 2014 года выпуска. Стоимость аналогичного автомобиля на вторичном рынке составляет около 350 тысяч долларов.

Кроме того, в конце мая дочь Заброварной Богдана обзавелась новым Porsche Cayenne, который оценивается примерно в 5 млн гривен. Также в 2017 году она приобрела в Киеве в элитном жилом комплексе "Бульвар Фонтанов" квартиру площадью 173 кв. метра. Цены на аналогичные квартиры у застройщика стартуют от 11 млн гривен.

Сама Олеся Заброварная владеет домом во Львове, площадью в 450 кв. метров, а её муж - тремя квартирами площадью в 198, 183 и 104 кв. метра. Кроме того, в 2017 году Заброварная указала в декларации около 1,5 млн гривен наличных.

В то же время, согласно декларациям, в период с 2015 по 2017 годы доход семьи составляла только её зарплата. // 112.ua