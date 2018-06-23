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«Какая сука разбудила Ленина?»: Умер вовремя покинувший «совок» поэт Наум Коржавин

23.06.2018 00:07

 Поэт Наум Коржавин умер в возрасте 92 лет. 

Об этом «Эху Москвы» сообщила поэтесса Вероника Долина.

Эмиль Матвеев / ТАСС

Коржавин умер в США, где жил с 1970-х годов, сообщает ТАСС.

Наум Коржавин (настоящая фамилия Мандель) начал публиковаться в конце 1950-х и был известен в том числе благодаря публикациям в самиздате. Одно из самых известных его стихотворений — «Памяти Герцена» («Какая сука разбудила Ленина?»).

Коржавин был известен как диссидент. В конце 1940-х его, студента Литературного института, репрессировали (в его стихах нашли «пессимизм, неверие в творческое дело партии» и «навязчивые мысли об арестах 1937 года»); по собственным словам, в ссылке он стал «антисталинистом».

В 1960-х Коржавин выступал в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили за антисоветскую агитацию. В 1973 году он эмигрировал в США. // Медуза

 

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