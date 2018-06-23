Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 14, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод Оперативной группы российских войск" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Проект резолюции представил на заседании министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски.

Он подчеркнул, что речь идет именно о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в силу ее незаконного пребывания на территории Молдовы, а не миротворческого ротационного контингента, входящего в состав военного компонента Объединенной контрольной комиссии в соответствии с положениями молдавско-российского соглашения об урегулировании приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года.

Министр напомнил, что вопреки этому соглашению, в котором РФ обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта, военнослужащие ОГРВ неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами Приднестровья, в том числе в форсировании Днестра на военной технике, сообщают в пятницу молдавские СМИ.

"Очевидно, что такое поведение может рассматриваться только как прямая угроза безопасности Молдовы, как нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе конституционного статуса нейтралитета и недопустимости развертывания иностранных вооруженных сил на ее территории", – заявил Ульяновски.

"В контексте кризиса в Украине активизация военной деятельности российских войск и структур приднестровских войск способствует усилению напряженности в этом регионе Европы", – подчеркнул молдавский дипломат.

По его словам, представленный проект резолюции выражает "глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Молдовы без согласия этого государства – члена ООН".

Он добавил, что в документе содержится "настоятельный призыв" к РФ "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Молдовы".

В ходе заседания было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдовы, отмечается в сообщении.

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.

В свою очередь специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский говорил, что Украина готова пустить войска РФ на свою территорию для их вывода из Приднестровья. Он отметил, что Москва не хочет уходить из непризнанной республики и говорит о "нестабильной ситуации" в Украине. // Сегодня