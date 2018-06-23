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На Житомирском бронетанковом заводе проходят следственные действия

23.06.2018 02:25

На Житомирском бронетанковом заводе сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводят следственные действия.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала пресс-офицер Управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

На Житомирский бронетанковый пришли следователи

«Сейчас управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке государственного концерна «Укроборонпром» проводятся следственные действия, в том числе и на ГП «Житомирский бронетанковый завод», в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением). Детали будут сообщены по завершению работы следственных групп», - сказала Мартиынюк.
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Как сообщалось, на прошлой неделе Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона относительно наложения штрафных санкций в размере 300 тыс. грн на государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод», который работает в пгт Новогуйвинское Житомирского района.

 

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