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Житель Прикарпатья с топором в руках напал на банкомат

23.06.2018 08:46

Такое поведение мужчина объяснял тем, что ему отказали в выдаче кредита

В городе Рогатин Ивано-Франковской области работники одного из банковских учреждений сообщили в полицию о том, что один из клиентов разбил топором банкомат.

На месте происшествия. Фото: Нацполиция

"Как оказалось, 40-летний житель района пришел в банковское учреждение, чтобы взять кредитную ссуду, однако ему отказали. Услышав категоричный ответ, возмущенный мужчина выразил несогласие с условиями оформления кредита. Взяв из собственного автомобиля топор, он разбил им банкомат. Вооруженного злоумышленника задержала следственно-оперативная группа", – сообщают в полиции.

Действия задержанного квалифицированы как "хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом".

Согласно санкции статьи, ему грозит ответственность в виде штрафа, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится следствие.

 

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