В Гродно механик-водитель БМП не справился с управлением и раздавил легковушку с водителем (фото)

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Около 16.30 22 июня в Беларуси на перекрестке дорог в районе АЗС н.п. Ласосно на окраине города Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем
О необычном ЧП сообщили читатели издания АвтоГродно.
- Колонна военной техники двигалась со стороны "Привала" и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную, одна из БМП оказалась в заносе и выехала на встречную полосу, прямо на легковой автомобиль. Водителю "Фольксвагена" очень повезло. Его сиденье сложилось и он оказался в лежачем положении. Но рулем и панелью ему придавило ноги. Мужчину смогли спешно деблокировать. Он пойдет на поправку, - сообщил АвтоГродно очевидец Сергей.
В Министерстве обороны Беларуси так прокомментировали ситуацию:
"Около 16.30 22 июня на перекрестке дорог в районе АЗС н.п. Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.
Автомобиль получил механические повреждения. Водителю автомобиля оказана помощь, угрозы для его жизни нет.
В причинах ДТП разбираются представители ГАИ и ВАИ.
Возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организовано в соответствии с законодательством".
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