В пятницу вечером в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter

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В пятницу вечером в Киеве вблизи станции метро "Теремки" неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes Sprinter.
Об этом информирует Киев Оперативный.
Согласно сообщению, сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы.
По предварительной информации, основанием конфликта является нелегальные пассажирские перевозки.
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