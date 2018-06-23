У столичного банка грабители отобрали у мужчины сумку с долларами и золотом (фото)

Около полудня 22 июня в столице на улице Антоновича произошло очередное нападение на автомобиль, в результате которого злоумышленники похитили сумку с крупной суммой в долларах и золотом.

В пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» подтвердили информацию о происшествии. Правда, подробностей пока не сообщают, так как на месте еще работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства.

В то же время из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что ограбление произошло у отделения одного из киевских банков, где был припаркован внедорожник Toyota. Именно к нему подскочили несколько неизвестных в масках и, угрожая водителю оружием, потребовали отдать сумку, с которой он только что вышел из финучреждения. В ней, по неофициальной информации, находилось около семи тысяч долларов и небольшие слитки золота. Злоумышленники скрылись на поджидавшем их автомобиле Skoda.

Потерпевший попытался было догнать налетчиков, но ему не повезло. Как сообщает dtp.kiev.ua, когда внедорожник выезжал на дорогу, с ним столкнулся Hyundai.

В то же время стали известны некоторые подробности нападения со стрельбой, случившегося 20 июня на Печерске. Оказалось, что потерпевший сообщил в полицию о совершенном на него вооруженном нападении и похищении сумки с деньгами только… через два (!) часа. Кроме того, водитель иномарки, по информации источника «ФАКТОВ», путается в показаниях о происхождении похищенных денег. Сначала он сказал, что менял деньги в обменнике, а позже заявил, что снял их с депозита. Вызывает много вопросов и якобы стрельба, которую устроили нападавшие.

В полиции пока не комментируют эту информацию так как следователи еще разбираются в обстоятельствах ограбления.