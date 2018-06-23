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Четверо киян забили до смерті жителя Кіровоградщини

23.06.2018 12:04

У Новоархангельскому районі затримали чотирьох підозрюваних у розбійному нападі та вбивстві чоловіка. 

Про це медіапорталу DOZOR повідомили у поліції області.

вбивство

За інформацією, четверо непрацюючих жителів Києва вдерлися до помешкання потерпілого, зв’язали його і вимагали віддати гроші. У результаті отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік помер. На тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті.

Наразі підозрюваних затримано і розпочато розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

 

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