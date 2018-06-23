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У Дніпрі викрили протиправну схему використання земельних ділянок структурами екс-«регіонала»

23.06.2018 13:07

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили протиправну схему використання земельних ділянок у Дніпрі структурами, підконтрольними одному із колишніх народних депутатів.

Оперативники спецслужби задокументували, що низка комерційний структур отримала в оренду земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності, з порушенням відповідних норм та не використовувала їх за цільовим призначенням.

Дніпро

За матеріалами правоохоронців у судовому порядку було повернуто у власність Дніпровської міської ради земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 гектара, яка перебувала у протиправному користуванні однієї з місцевих приватних структур.

Також у господарському суді Дніпропетровської області за матеріалами СБУ та прокуратури прийнято рішення щодо розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату за земельні ділянки, що розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 млн грн, з іншої приватної структури. Вказані ділянки були повернуті у комунальну власність міста.

Співробітники СБ України встановили, що фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих «Д/ЛНР», колишній Народний депутат України від «Партії регіонів».

 

Прес-центр СБ України
 

 

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