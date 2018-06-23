Поліція розшукує вбивцю чоловіка, застреленого у Львові

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити особу зловмисника, зверніться на оперативну лінію 102.

16 червня, о 03:20 до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що, прибувши на виклик, вони виявили на вулиці Науковій чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Поліцейські встановили, що загиблий – 56-річний львів’янин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити обставини скоєння цього злочину або особу зловмисника, причетного до заподіяння вогнепального поранення, зверніться на оперативну лінію 102. Правоохоронці будуть вдячні за будь-яку інформацію, що допоможе розкрити це кримінальне правопорушення.

Magnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП у Львівській області