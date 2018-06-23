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Внутрішня безпека НПУ на Вінниччині затримала «сутенерів» у погонах

23.06.2018 15:13

У березні цього року внутрішня безпека НПУ затримала трьох співробітників УБЗПТЛ вінницької поліції, причетних до втягнення осіб у проституцію. Під час слідства було встановлено ще одного співучасника викритих поліцейських – місцевого сутенера. «Наглядач» вінницьких повій, які «обслуговували» об’їзну трасу, частиною доходу ділився з покровителями в погонах. Наразі чоловікові оголошено підозру.

Оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у березні цього року викрили та спільно з працівниками обласної прокуратури затримали трьох співробітників Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області. Поліцейських запідозрили у втягненні жінок в заняття проституцією. Крім того, під час заходів було затримано і цивільних осіб, які виконували роль сутенерів.

поліція

 

У ході розслідування цього кримінального провадження було встановлено ще одного чоловіка, причетного до кримінального бізнесу. 41-річний мешканець Вінниці «наглядав» за 5 повіями, які «працювали» на вінницькій об’їзній дорозі. Сутенер збирав з «підопічних» по 30 % від заробітку і віддавав щотижнево три тисячі гривень викритим співробітникам вищезазначеного підрозділу поліції.

За місцем мешкання вінничанина працівники внутрішньої безпеки НПУ провели санкціонований обшук та вилучили кошти, зібрані ним у якості «виручки». 

Слідчими вінницької прокуратури фігурантові оголошено підозру за ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Раніше несудимому чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

 

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