В Одесской области психбольной бросил в полицейских шумовую гранату и подстрелил одного из них

В селе Кирисово Коминтерновского района Одесской области 35-летний мужчина с расстройствами психики бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов в его дом.

Об этом ТСН.uа сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, мать мужчины вызвала домой скорую помощь из-за психического расстройства сына. Во время оказания медицинской помощи один из фельдшеров заметил у мужчины предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Медики вышли из дома и вызвали на место полицейских.

Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина бросил в их сторону шумовую гранату, которая взорвалась. Пострадавших в результате взрыва не было. Правонарушитель вместе со своей матерью находится в своем доме. В действие был введен полицейский спецоперацию "Гром".

Во время окружения дома силовиками, мужчина выстрелил в правоохранителей, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение руки. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь.