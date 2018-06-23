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Співробітники СБУ виявили на Київщині арсенал важкої зброї та боєприпасів

23.06.2018 16:17

Замаскована схованка знаходилася у лісопосадці на глибині одного метра неподалік одного з сіл Бориспільского району Київської області. Поблизу схрону на асфальтному покритті траси співробітники СБУ виявили нанесені фарбою відповідні позначки, які допомогли б зловмисникам знайти місце схованки.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону дванадцять гранат РГД-5, одну гранату РГО, шістдесят шість гранатоментих пострілів до підствольного гранатомета, три гранатомети РПГ-22, п'ятнадцять РПГ-7, один РПГ-18, сімнадцять мін 76-го калібру, велику кількість патронів різного калібру, два запали до УЗРГМ, двадцять маршових двигунів до ручного гранатомета РПГ-7, шість сорока міліметрових освітлюваних патронів та один сигнальний патрон.

Фото Служба безпеки України.

Головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Фото Служба безпеки України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схованки та шляхів надходження засобів ураження на територію столичного регіону.

Фото Служба безпеки України.

Фото Служба безпеки України.

Служба безпеки України

 

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