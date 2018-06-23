Співробітники СБУ виявили на Київщині арсенал важкої зброї та боєприпасів

Замаскована схованка знаходилася у лісопосадці на глибині одного метра неподалік одного з сіл Бориспільского району Київської області. Поблизу схрону на асфальтному покритті траси співробітники СБУ виявили нанесені фарбою відповідні позначки, які допомогли б зловмисникам знайти місце схованки.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону дванадцять гранат РГД-5, одну гранату РГО, шістдесят шість гранатоментих пострілів до підствольного гранатомета, три гранатомети РПГ-22, п'ятнадцять РПГ-7, один РПГ-18, сімнадцять мін 76-го калібру, велику кількість патронів різного калібру, два запали до УЗРГМ, двадцять маршових двигунів до ручного гранатомета РПГ-7, шість сорока міліметрових освітлюваних патронів та один сигнальний патрон.

Головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схованки та шляхів надходження засобів ураження на територію столичного регіону.

Служба безпеки України