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На автодороге «Киев-Харьков» вследствие ДТП погиб помощник Вилкула

23.06.2018 14:46

На автодороге «Киев-Харьков» вследствие ДТП погиб помощник народного депутата от политической партии «Оппозиционный блок» Сергей Маркаев.

Об этом сообщает  Укринформ со ссылкой на информацию полученную в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

«Вчера на автодороге «Киев-Харьков» в Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль «Хюндай» с грузовым автомобилем «Даф». Вследствие столкновения водитель, который находился в автомобиле «Хюндай», погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата», - сказали в полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В то же время на своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул написал, что в ДТП погиб Сергей Маркаев, который, согласно данным на сайте Верховной рада, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.

 

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