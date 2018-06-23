На автодороге «Киев-Харьков» вследствие ДТП погиб помощник Вилкула

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию полученную в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

«Вчера на автодороге «Киев-Харьков» в Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль «Хюндай» с грузовым автомобилем «Даф». Вследствие столкновения водитель, который находился в автомобиле «Хюндай», погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата», - сказали в полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В то же время на своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул написал, что в ДТП погиб Сергей Маркаев, который, согласно данным на сайте Верховной рада, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.