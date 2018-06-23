В Киеве аферист умудрился завладеть кинотеатром

Сотрудники прокуратуры Киева и Национальной полиции разоблачили злоумышленника, который в 2014 году по поддельным документам незаконно завладел коммунальным кинотеатром "Молодежный" в Святошинском районе столицы.

Как сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что в 2014 году этот человек на основании поддельных документов (свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ) зарегистрировал за собой право собственности на недвижимое имущество, находившееся в коммунальной собственности (кинотеатр "Молодежный"). Стоимость незаконно отчужденного объекта в то время составила более 800 тыс. грн.

22 июня текущего года следователь объявил злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе также сообщили, что на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры об истребовании здания кинотеатра из незаконного владения.

Кинотеатр "Молодежный" в Святошинском районе Киева занимает площадь 233 кв.м, является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм".