Київські оперативники затримали квартирника за серію крадіжок (фото)

Зловмисник тривалий час вчиняв злочини: пересувався містом на автомобілі, підшуковував помешкання, «підбирав ключі» до вхідних дверей і забирав цінні речі. Затримали його після вчинення крадіжки у Дніпровському районі. Загалом його підозрюють у скоєнні 30-ти злочинів.

Над розшуком крадія співробітники карного розшуку столичної поліції працювали кілька місяців. Тиждень тому оперативники встановили можливого зловмисника і перевіряли та документували незаконну діяльність. А після чергової крадіжки його затримали із речовими доказами.

«Двоє чоловіків на автомобілі «Субару форестер» приїхали до будинку на Дарницькому бульварі. Водій залишився за кермом, а пасажир попрямував у під’їзд. Там він пошкодив замок вхідних дверей квартири та потрапив у помешкання, а через деякий час повернувся із речами, сів у машину - і вони поїхали», – розповів працівник управління карного розшуку ГУНП у м. Києві.

Правоохоронці впевнилися, що чоловік скоїв злочин – і затримали його. У салоні автомобіля вилучили викрадені ювелірні прикраси, комп’ютерну техніку, інструменти, відмички та грошові кошти.

29-річного уродженця Луганської області, який у столиці проживає в орендованому помешканні, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі звернулися з клопотанням до суду про його арешт.

Водія автомобіля також допитали. Його роль та причетність до вчинення злочинів перевірять під час слідства.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та санкціоновані обшуки і на цей час мають підтвердження про вчинення зловмисником близько десяти квартирних крадіжок. Сам чоловік зізнається, що скоїв 30 злочинів протягом майже двох років. Більшість обікрадених помешкань знаходиться на лівому березі Києва. Цю інформацію перевіряють слідчі поліції.

За показами луганчанина, викрадені речі він здавав у ломбард чи продавав на ринках.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Ірина Левченко