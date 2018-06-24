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Поліція Києва розшукує шахрая, який втік з-під варти (фото)

24.06.2018 00:05

Раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання. На пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н.,
який 23.06.2018 року скоїв втечу з-під варти.

Фото Поліція Києва.

Чоловік - раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів.

У рамках кримінального провадження, що перебуває у провадженні Дніпровського управління поліції, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (шахрайства) Кримінального кодексу України. Зловмисник є «шлюбним» аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів США.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.

Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37,
063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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