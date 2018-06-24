В Ватикане священника посадили на 5 лет за хранение и распространение детского порно

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Помимо этого, осужденный должен уплатить штраф в 5 тыс. евро
В Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии, сообщает АР.
Помимо этого, священнослужителю был назначен штраф в 5 тыс. евро.
При этом отмечается, что прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тыс. евро.
Сам подсудимый требовал у суда снисхождения, объяснив свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон.
Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.
Примечательно, священнослужитель Карло Капелла был сотрудником миссии Ватикана в США. Его уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. В частности, на мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда священнослужитель Ватикана обвиняется в хранении детской порнографии. Ранее, в 2014 году, подобные обвинение были предъявлены архиепископу Юзефу Весоловскому. До суда он не дожил.
Помимо этого, известны случаи, когда священнослужителей Ватикана обвиняли и в сексуальных домогательствах. // 112.ua
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...