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В Ватикане священника посадили на 5 лет за хранение и распространение детского порно

24.06.2018 00:56

Помимо этого, осужденный должен уплатить штраф в 5 тыс. евро

В Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии, сообщает АР.

Открытый источник

Помимо этого, священнослужителю был назначен штраф в 5 тыс. евро.

При этом отмечается, что прокуроры просили суд приговорить Капеллу к 5 годам и 9 месяцам тюрьмы со штрафом в 10 тыс. евро.

Сам подсудимый требовал у суда снисхождения, объяснив свои действия тем, что находился в кризисе из-за перевода в Вашингтон.

Суд учел показания Капеллы и немного смягчил наказание.

Примечательно, священнослужитель Карло Капелла был сотрудником миссии Ватикана в США. Его уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. В частности, на мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда священнослужитель Ватикана обвиняется в хранении детской порнографии. Ранее, в 2014 году, подобные обвинение были предъявлены архиепископу Юзефу Весоловскому. До суда он не дожил.

Помимо этого, известны случаи, когда священнослужителей Ватикана обвиняли и в сексуальных домогательствах. // 112.ua

 

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