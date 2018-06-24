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В России за наркоторговлю уволили целое отделение полиции

24.06.2018 09:48

 В Ростовской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стражей порядка, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Несколько килограммов запрещенных веществ было обнаружено прямо в служебном кабинете босса наркополицейских. После этого руководство МВД уволило целое подразделение.

Уголовное наказание грозит уже бывшим сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) отдела полиции Ленинского района Ростова-на-Дону, пишет 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
 
В Ростове-на-Дону за наркоторговлю уволено все отделение полицииРазработкой наркополицейских занимались сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Донскому региону. Они и обнаружили в кабинете руководителя подразделения 10 килограммов наркотиков, расфасованных по дозам.
 
На след предполагаемых наркоторговцев в погонах вышли после того, как их сдал полицейский агент. Он рассказал, как сообщники сотрудников МВД делали закладки с наркотиками.
 
Сотрудников отделения, видимо, заранее предупредили об опасности слежки. Тогда они собрали все уже готовые и разложенные для реализации закладки и "оставили их на временную передержку в кабинете руководителя отделения".
 
Примечательно, что при обыске в кабинете полицейского босса нашли не только 10 кг различных наркотиков, но и весы, которые могли использовать для расфасовки наркотиков.
 
Наркополицейским планируют инкриминировать ст. 30 и ст. 228 ("Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств"), ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 286 ("Превышение должностных полномочий") и ст. 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности").
 
В связи со скандалом сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков были уволены, а начальник отдела полиции Евгений Якименко получил строгий выговор. Поскольку подполковнику осталось всего два месяца до пенсии, его увольнять не стали.
 
В МВД все подтвердили
 
С начала официального расследования подтверждения этой информации не было. Изданию RostovGazeta в управлении по контролю за оборотом наркотиков и полиции сообщили, что не знают о наркотиках в отделе полиции по Ленинскому району.
 
Но позже вечером 22 июня агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя ГУ МВД России по Ростовской области сообщило, что действительно несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере.
 
"Сотрудники оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по региону выявили факт хранения в административном здании отдела N4 УМВД России по Ростову-на-Дону наркотических средств в особо крупном размере. В результате служебной проверки ряд сотрудников полиции и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - рассказал собеседник агентства. // NEWSru.com

 

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