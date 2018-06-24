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На Закарпатті на «інвалідному» хабарі у 400 доларів затримано лікаря

24.06.2018 10:51

Оперативними працівниками Управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з Мукачівською місцевою прокуратурою затримано завідуючого травматологічним кабінетом поліклінічного відділення однієї з центральних районних лікарень Закарпатської області під час одержання 400 доларів США неправомірної вигоди.

До речі, затриманий також є членом МСЕК та депутатом сільради. Грошові кошти завідуючий вимагав та отримав від мешканця району за виготовлення необхідної медичної документації та безперешкодне присвоєння групи інвалідності.

хабар

Наразі cлужбову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою та обрання йому запобіжного заходу.

УЗЕ в Закарпатській області
ДЗЕ Нацполіції України

 

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