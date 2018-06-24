Лукашенко заявил об угрозе аннексии Беларуси другим государством

Видеозапись выступления президента размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", - подчеркнул Лукашенко. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", - подчеркнул Лукашенко.

Какая конкретно страна угрожает Белоруссии, глава государства не уточнил. При этом он подчеркнул, что причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна - смерть. "Если мы не будем придерживаться намеченного плана, мы скоро пойдем по миру без штанов", - добавил он.

Отметим, что в конце прошлого года в СМИ появились предположения о том, что власти РФ крайне недовольны попытками Лукашенко нормализовать отношения с Западом. При этом стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет, поскольку НАТО наращивает численность военнослужащих в Балтийском регионе.

Неоднозначный осадок остался и после совместных военных учений Белоруссии и России. Так, сообщалось, что Россия без согласия Министерства обороны соседней страны перебросила через границу намного больше военных, чем предполагалось, включая танковую дивизию и десантников.

Кроме того, президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин в нарушение традиции отдельно наблюдали за военными маневрами. Лукашенко, впрочем, свел все к шутке: "А если снаряд в одно место - что, двоих сразу не станет?"