На Волыни девятиклассника будут судить за кражи, грабежи и разбои

Нововолынский отдел Владимир-Волынской прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 15-летним жителем одного из сел Иваничивского района краж, грабежей и разбоев (уголовные правонарушения, предусмотренные ч.1, ч.2, ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 186, ч.1, ч.2 ст. 187 УК Украины).

В течение сентября 2017 - апрель 2018 девятиклассник, который уже привлекался к уголовной ответственности, 6 раз похищал мобильные телефоны - со столов продавцов в магазинах в Ковеле, регистратуры поликлиники, офиса страховой компании, учительского стола в кабинете одной из школ в в Нововолынске.

Сам, а также вместе с неустановленным пока сообщником, парень 11 раз нападал на прохожих в Нововолынске и, иногда побив потерпевшего до потери сознания, отбирал деньги, барсетки, сумки, телефоны.

На счету злоумышленника также две кражи с проникновением в торговые киоски. Оттуда он похищал деньги и продукты питания.

Всего преступными действиями обвиняемого потерпевшим причинен ущерб на почти 44 тыс. Грн.

Вскоре он предстанет перед судом, который и определит ему меру наказания.

Пресс-служба прокуратуры области