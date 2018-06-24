Правоохоронці Київщини викрили чергового хабарника-посадовця Укртрансбезпеки

Працівники слідчого управлінням поліції Київщини за процесуальним керівництвом прокуратури області та спільно зі співробітниками Управління захисту економіки затримали хабарника у момент передачі грошей - 15 тисячі гривень.

30-річний посадовець Укртрансбезпеки вимагав та отримав неправомірну вигоду на загальну суму 16,5 тисяч гривень за надання семи дозволів на міжнародні транспортні перевезення вантажу вантажними автомобілями за короткий термін.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України у момент передачі другої частини грошей. Тривають обшуки за місцем його роботи та проживання.

Наразі посадовцю оголошено підозру за отримання неправомірної вигоди. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Київській області