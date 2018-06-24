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Пьяный парень, подрался с отчимом и порезал его кухонным ножом, а затем сел допивать не выпитое

24.06.2018 12:13

Пареню, который, в пьяной драке нанес тяжкие ножевые ранения собственном отчиму, дали 5 лет тюрьмы

Благодаря принципиальной позиции Бердянского местной прокуратуры, бердянским городским судом было вынесено обвинительное заключение, которым 23-летний житель села Нововасильевка был осужден к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений своему отчиму.

7 мая 2018 в результате пьяной ссоры между отчимом и пасынком, последний нанес своему родственнику два удара кухонным ножом, сообщает Пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По приезду правоохранителей виновник преступления, ранее судимый житель села Нововасильевка, сидел рядом с раненым  продолжая употреблять спиртные напитки.

Начало отбывания наказания преступник будет ожидать под стражей.

«УК»

 

 

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