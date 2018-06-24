Пьяный парень, подрался с отчимом и порезал его кухонным ножом, а затем сел допивать не выпитое

Благодаря принципиальной позиции Бердянского местной прокуратуры, бердянским городским судом было вынесено обвинительное заключение, которым 23-летний житель села Нововасильевка был осужден к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений своему отчиму.



7 мая 2018 в результате пьяной ссоры между отчимом и пасынком, последний нанес своему родственнику два удара кухонным ножом, сообщает Пресс-служба прокуратуры Запорожской области.



По приезду правоохранителей виновник преступления, ранее судимый житель села Нововасильевка, сидел рядом с раненым продолжая употреблять спиртные напитки.



Начало отбывания наказания преступник будет ожидать под стражей.

«УК»