З початку року поліцейські Донеччини оголосили про підозру 168 бойовикам

Місцезнаходження 140 з них встановлене, вони притягнені до відповідальності. Ще 28 учасників незаконних збройних формувань перебувають в розшуку.

За останній тиждень про підозру повідомлено 10 учасникам НЗФ та їхнім пособникам. Серед них і ті, хто допомагав російським найманцям на блокпостах, і ті, хто брав участь у бойових діях.

У Краматорську поліцейські та прикордонники затримали автоматника терористичного батальйону «Восток». У пошуках роботи він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

Колишній бойовик служив на передових позиціях біля селища Спартак під командуванням російських військових-осетинів. Незважаючи на те, що поранення він отримав під час вживання спиртних напоїв через невдалий постріл свого спільника, найманця зробили «героєм» пропагандистських сюжетів російського телебачення.

Житель Українська, який служив в незаконних збройних формуваннях у Донецьку, сам здався правоохоронцям. Чоловік чергував на КПП у захопленій будівлі управління СБУ, патрулював місто, а потім був переведений у помічники повара. Незадоволений ставленням командування підрозділу до особового складу, а також не отримавши обіцяних грошей за службу, бойовик залишив НЗФ та повернувся в рідне місто.

У Слов’янську поліцейські розшукали колишнього бойовика, який всі 4 роки ховався від відповідальності у храмі.

Також до відповідальності притягуються двох краматорчан, які несли службу на блокпостах окупантів за їжу та сигарети.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадуємо, колишні учасники НЗФ мають гарантовану законодавством можливість (ст. 260 ККУ) звільнитися від кримінальної відповідальності та отримати шанс на нове мирне життя, добровільно здавшись правоохоронцям.

Відділ комунікації поліції Донецької області