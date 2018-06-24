В Бердичеве задержан «диверсант», который пытался демонтировать часть железнодорожного пути

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Вечером 22 июня действия неизвестного заметили работники железной дороги и сообщили в полицию. Мужчину задержали и начали соответствующую проверку.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что правонарушитель пытался демонтировать металлические части верхнего строения с недействующей колеи, сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
25-летний бердичивлянин, был задержан. У него изъяли похищенное.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 (покушение на преступление) ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.
По действующему законодательству «диверсанту» может грозить наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...