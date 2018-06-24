Чоловік, який 20 років перебував у розшуку , розповів як його катували працівники ФСБ РФ

Затриманий оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області 34-річний чоловік, який 20 років перебував у розшуку за скоєння злочину на території Луганської області, розповів про тортури, яким піддавався на території сусідньої держави.

Чоловік, ще у 1998 році, будучи підлітком, скоїв злочин на території Луганщини та аби уникнути покарання 20 років переховувався у різних містах України і врешті решт осів на території АР Крим, де і зустрів анексію. Виїхати на територію України чоловік не мав можливості через те, що протягом всього часу переховувань так і не отримав будь-яких документів.

Нещодавно, при спробі в’їхати зі сторони РФ до родичів на тимчасово окуповану територію Луганщини, чоловік був затриманий російськими прикордонниками та переданий до місцевої поліції.

Вночі того ж дня чоловіка з відділку поліції забрали невідомі особи у балаклавах. Одягнувши йому на голову панчоху, невідомі повезли його «до себе», у невідомому напрямку.

Як з’ясувалось згодом, це були співробітники ФСБ. У невідомій будівлі вони прив’язали чоловіка до стільця та усю ніч катували електричним струмом, намагаючись вибити зізнання у шпіонажі на користь України.

Працівники спецслужби, намагаючись знайти докази його роботи на користь розвідки нашої держави, також забрали у затриманого всі речі, розібрали його годинник, Power Bank, зарядний пристрій до телефону. На ранок чоловіка знову відвезли до поліції. Наступної ночі «допит» повторився знову.

А, коли кати зрозуміли, що «повісити» на нього шпіонаж не вдасться, чоловіка вивезли у невідомому напрямку та викинули у поле.

Зрозумівши, що на території РФ нічого доброго йому не перепаде, чоловік виїхав до України, де і був затриманий оперативниками поліції Луганщини. Натепер з чоловіком працюють слідчі. На нього, за скоєне раніше кримінальне правопорушення очікує суд.

Відділ комунікації поліції Луганської області