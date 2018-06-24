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Зняття родинного закляття обернулося для мешканки Тернопільської області втратою усіх заощаджень

24.06.2018 16:25

Впустиш на господарство невідомих – чекай біди. У цьому переконалася 34-річна мешканка села Олесино Козівського району. Жінка сама віддала усі гроші у руки невідомій. Пізно схаменулася.

 Смуглява жінка зайшла на подвір’я потерпілої 20 червня близько обіду. Спитала, чи не мають на продаж якогось старого товару, а тоді слово за словом, стала розповідати господині про страшні родинні прокляття. Шокувала козівчанку розповідями про небезпечні хвороби у чоловіка і дітей , запевнивши, що усі чари потрапили до хати з грошима. Зловмисниці вдалося затуманити голову не лише молодиці, а й старенькій матері - обидві кинулися за вказівкою ворожки до будинку та стали виносити шахрайці усі гроші, позабирали навіть заощадження у дітей.

12тисяч гривень, 4900 євро та понад 8 тисяч доларів , які чоловік потерпілої привіз з заробітків, жертва шахрайства сама передала у руки невідомої. Вона запевнила переляканих родичів, що все відмолить та вже наступного дня поверне чисті гроші. Краянка чекала ворожку цілий день. Тоді зрозуміла, що її ошукали. Довелося телефонувати в поліцію. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Працівники поліції застерігають краян: остерігайтесь чужинців, що стукають у двері під приводом продати чи купити товар, не вірте у слова про страшні родинні пороби та не приставайте на пропозиції зняти закляття на готівці чи золоті! Спроваджуйте якнайшвидше таких непроханих осіб подалі від помешкання, не вступайте з ними в розмову, не дивіться у вічі.
Не будьте байдужими - за найменшої підозри щодо сторонніх осіб, яких ви вперше помічаєте в вашому населеному пункті повідомляйте дільничного інспектора, патрульних або телефонуйте 102.

Обов’язково повідомляйте дільничного інспектора поліції, чергову про приїзд у село «чужих» автомобілів, особливо коли пасажири іноземці або ж ромської національності та цікавляться самотніми пенсіонерами для купівлі чи продажу усілякого непотребу. Запишіть номерні знаки транспортних засобів, занотуйте якісь прикмети непроханих гостей, щоб у разі потреби повідомити правоохоронцям.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

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