Отчаянная харьковчанка ударила ножом в живот мужа

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

В Змиевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в районную больницу 39-летнего пациента с резаной раной брюшной полости. Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа установила лицо, причастное к совершению преступления. Ею оказалась 22-летняя жительница Харькова.

19 июня женщина и потерпевший находились в гостях у 55-летнего знакомого в селе Борки. Во время отдыха компания употребляла алкоголь. Между девушкой и 39-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла ему один удар область живота.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«УК»